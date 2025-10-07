Letztes Jahr wollte der Heimatverein Gillersdorf sein 25-jähriges Bestehen feiern. Für diesen Höhepunkt haben die Mitglieder ein Kastanienfest geplant, zu dem auch die erste Kastanienkönigin Gillersdorfs gekrönt werden sollte. Kastanienbäume sind in Gillersdorf vertreten, wie nirgendwo anders in der Umgebung. Während die ersten von den 33 Kastanienbäumen bereits 1913 gepflanzt wurden, wurde der letzte Kastanienbaum 2001 in die Erde Gillersdorfs gepflanzt. Und deshalb sollte sich auch die Kastanie in ihrem Fest und somit den Ort widerspiegeln – haben sich die Vereinsmitglieder fest vorgenommen. Doch es kam anders.