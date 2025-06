Sichtlich beeindruckt von dem Ratsherrenkostüm, steht der Stadtchef elf Tage vor dem Festumzug zunächst alleine vor den Reportern im Treppenhaus des Bad Salzunger Rathauses. Klaus Bohl ist der Bitte unserer Redaktion nachgekommen, sich in seinem Gewand aus Samt und Kunstfell, am Tag der ersten Anprobe mit Blick auf das erste Jahrfeier-Wochenende fotografieren zu lassen. Als der Salzstadt und dem Anlass entsprechende Kulisse wählt Fotografin Imogen Berger den Bad Salzunger Burgsee. Hier wird am Freitag, 13. Juni, 18 Uhr, nach Bohls Ansprache auf dem Marktplatz mit einem Kanonenschuss die Festwoche eröffnet (Seite 9).