Festtage: Traditionelles Fest bei Merz – wichteln gegen Päckchenflut

Aus dem Umfeld von Merz ist außerdem zu hören, der Kanzler freue sich auf ein paar ruhige Tage im Sauerland und eine entspannte Zeit mit Frau und Kindern. Er werde mit Freunden und engen Mitarbeitern telefonieren. Doch weil ein Kanzler quasi immer im Dienst ist, ist Merz natürlich auch über die Festtage immer erreichbar.