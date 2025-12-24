Festtage: Klingbeil verzichtet an Weihnachten auf das Handy

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) will ebenfalls offline bleiben: "Heiligabend gehört ausschließlich der Familie. Keine Ablenkung, kein Handy." Für die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge ist Weihnachten die Zeit, in der sie am allermeisten versuche, einmal nicht zu arbeiten. "Das hat nicht immer funktioniert, je nach Weltlage. Aber wenn es eine Zeit gibt, in der es gelingt, dann ist es diese." Der Linken-Chef Jan van Aken möchte keine E-Mails lesen. Worauf er auch verzichten will: "Mein Weihnachtsessen mit dem meines Nachbarn vergleichen."