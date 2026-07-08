Unter dem Leitwort „gerufen ins Leben“ gestaltete Pfarrer Aaron Laßmann-Rogge einen festlichen und zugleich bewegenden Jubiläumsgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Herpfer Kirchenchor unter der Leitung von Marianne Köhler, dessen klangvolle Beiträge dem Gottesdienst eine besonders feierliche Atmosphäre verliehen. Für den liebevoll gestalteten Altarschmuck sorgte Elena Pecher, die ihrer Heimatkirche damit einmal mehr ihre enge Verbundenheit zum Ausdruck brachte.