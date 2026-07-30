Festspiele Vorhang auf, Hitze an - Und das Publikum kommt

Besonders gut angekommen ist in Hanau nach Engels Einschätzung das musikalische Familienstück "Schneewittchen". Einen deutlichen Schub nach der Premiere habe zudem das Bühnenstück "Amadeus" erhalten, das zunächst weniger bekannt gewesen sei.

Wegen der Hitze mussten die Festspiele insgesamt acht Vorstellungen absagen. Mit zusätzlichen Ersatzvorstellungen und der Verlegung von Zuschauerinnen und Zuschauern auf andere Termine seien die Ausfälle teilweise ausgeglichen worden, berichtet Engel.

Durch die Sprinkleranlage in den Zuschauerraum

Die Festspiele reagierten unter anderem mit einer Bewässerung des Zuschauerraums, um ihn abzukühlen. Für die großen und kleinen Zuschauer gab es eine Sprinkleranlage vor dem Zuschauerraum. Und: Das Publikum durfte ausnahmsweise eigenes Wasser zu den Vorstellungen mitbringen.

Zur Abkühlung der Schauspieler wurden Ventilatoren auf die Bühne aufgestellt. Hinter der Bühne gab es laut dem Intendanten eine Vernebelungsanlage. Zudem standen für die Darstellerinnen und Darsteller in den Pausen Wannen mit kühlem Wasser für Fußbäder bereit. "Und wir haben Eis spendiert", sagt Engel.