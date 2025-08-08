Rumms! Mit lautem Knall zischen die Kanonenkugeln durch die Luft. Jedenfalls sieht es so aus, wenn eine kleine Feuersäule über dem Ostseesand in den Himmel steigt und weißer Qualm aus den Kanonenrohren wabert. Und noch mal Rumms! Da fällt auch schon das Anwesen der Alkuns brennend in sich zusammen. Die brandschatzenden Handlanger der Wismarer Kaufleute leisten ganze Arbeit. Ebenso die Stuntman beim Theaterspektakel unter freiem Himmel, von denen einer sogar brennend über die Bühne rennt. Und schließlich die Bühnenbildner selbst, die das imposante Gehöft der Mecklenburger Adelsfamilie Ruck Zuck in einen Schutthaufen verwandeln. Zum Schein freilich nur, denn ebenso schnell lassen sie das Bühnenbild für die nächste Vorstellung wieder aus der Asche auferstehen.