Festspiele haben begonnen Coppola und Herzog halten Händchen in Venedig

Anspielung auf italienischen Präsidenten Mattarella

Besetzt hat Sorrentino sein Drama mit Toni Servillo, der schon in "La Grande Bellezza - Die große Schönheit" überzeugte. Als Staatschef hat er erkennbar Ähnlichkeit mit Italiens aktuellem Präsidenten Sergio Mattarella - ebenfalls ein Katholik und hoch angesehener Jurist, der seit dem Tod seiner Frau oft von seiner Tochter begleitet wird. Eine Filmszene, in der der Staatschef in der Mailänder Scala Standing Ovations bekommt, trug sich 2022 tatsächlich so zu.