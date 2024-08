Festnahmen: Zwei Männer nach Bäckerei-Einbruch in Untersuchungshaft

Wallersdorf (dpa/lby) - Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sind zwei Männer festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Mehrere Streifenwagen fuhren in der Nacht zum Mittwoch wegen eines Einbruchsalarms zur Bäckerei, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden ein 43-Jähriger am Tatort und ein 39-Jähriger in Tatortnähe festgenommen. Die beiden sollen gewaltsam in die Bäckerei eingebrochen sein und die Tageseinnahmen aus einem Tresor gestohlen haben.