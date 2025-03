Festnahmen in Deutschland: Schmuggel von 73 Tonnen Kokain nach Europa aufgeflogen

Weitere Einzelheiten zu den Festnahmen in Deutschland und den Ermittlungen im Südwesten konnte das Landeskriminalamt in Stuttgart zunächst nicht nennen. In Ecuador kam es am Freitag zu 36 Festnahmen und 50 Hausdurchsuchungen. Die in Ecuador zerschlagene kriminelle Struktur sei Teil eines interkontinentalen Schmuggelnetzwerks, das tonnenweise Kokain von Südamerika nach Europa schaffe, hieß es von Europol in Den Haag.