Mettmann - Bei einer Razzia von 200 Ermittlern wegen schweren Abrechnungsbetrugs ambulanter Pflegedienste haben die Behörden ein Millionenvermögen eingefroren und Luxus-Sportwagen abschleppen lassen. In Nordrhein-Westfalen und Hessen seien zahlreiche Objekte durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Haftbefehl gegen eine 39-Jährige wurde vollstreckt, ihr Ehemann sollte ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt werden. Vermögenswerte in Höhe von 5,9 Millionen Euro wurden eingefroren.