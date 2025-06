München (dpa/lby) - Ein Mann soll deutlich jüngeren Frauen während des Trubels am Finaltag der Champions-League in München unter den Rock gefilmt haben. Der 65-Jährige habe dafür eine Kamera am Fuß befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Diese habe er per Fernsteuerung auslösen können. Taschendiebfahnder beobachteten den Mann dabei und nahmen ihn daraufhin fest.