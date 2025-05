Pinzgau/Utrecht - Fünf Tage nach dem tödlichen Schuss auf eine Deutsche im österreichischen Bundesland Salzburg ist der Verdächtige in den Niederlanden gefasst worden. Wie das Bundeskriminalamt in Wien berichtete, wurde der 32-Jährige beim Verlassen eines Supermarkts in Utrecht gestellt. Er wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht.