Festnahme: Sexueller Missbrauch? Lehrer während Schulbetrieb verhaftet

Neustadt an der Orla (dpa/th) - An einem Gymnasium im Saale-Orla-Kreis ist ein Lehrer während des Schulbetriebs verhaftet worden. Ihm werde sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (Menschen unter seiner Obhut) und Nötigung vorgeworfen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Gera, Thomas Riebel. Unklar blieb, ob Schülerinnen und Schüler betroffen sind. Der Mann sei von der Schulleitung in einen separaten Raum geholt worden, wo er dann verhaftet wurde, erklärte der Oberstaatsanwalt.