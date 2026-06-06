Burgau (dpa/lby) - Ein Mann hat in Schwaben Mitglieder des Rettungsdienstes mit einer Armbrust bedroht. Die Sanitäter waren dabei, einen gestürzten Patienten bei Burgau (Landkreis Günzburg) zu versorgen, wie die Polizei mitteilte. Der 31-jährige Störer, ein Familienmitglied, geriet den Angaben nach in eine psychische Ausnahmesituation und bedrohte die Retter sowie ein weiteres Familienmitglied. Die gerufene Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn ein Bezirkskrankenhaus. Die Armbrust wurde sichergestellt.