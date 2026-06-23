Unterdietfurt (dpa/lby) - Nach einem Streit auf einer Feier in Niederbayern hat ein Mann seinen Kontrahenten mit dem Auto angefahren. Das 26 Jahre alte Opfer stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter wurde ein Haftbefehl beantragt, aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.