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Festnahme Nach Streit auf Feier: Mann fährt Kontrahenten an

Ein 25-Jähriger soll nach einem Streit einen Mann mit dem Auto erfasst haben. Das Opfer wurde leicht verletzt, der mutmaßliche Täter festgenommen. Was die Ermittlungen ergeben haben.

Festnahme: Nach Streit auf Feier: Mann fährt Kontrahenten an
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Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Unterdietfurt (dpa/lby) - Nach einem Streit auf einer Feier in Niederbayern hat ein Mann seinen Kontrahenten mit dem Auto angefahren. Das 26 Jahre alte Opfer stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter wurde ein Haftbefehl beantragt, aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. 

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Die beiden Männer stritten sich in der Nacht auf Sonntag in Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn). Der 26-Jährige ging zu Fuß weg, der Jüngere folgte ihm mit dem Auto über einen Feldweg. Dabei habe er den 26-Jährigen erfasst. 

Der 25-Jährige fuhr davon, die Polizei nahm ihn aber anschließend an seiner Wohnung fest.