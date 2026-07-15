Festnahme nach Fahndung: Mann mit Messer in Regionalzug löst Polizeieinsatz aus

Ruhpolding (dpa/lby) - Ein Mann hat mit einem Messer in einem Regionalzug für einen größeren Polizeieinsatz in Oberbayern gesorgt. Zahlreiche Kräfte hätten nach dem Verdächtigen gefahndet, der in Ruhpolding den Zug verlassen habe, teilte die Polizei mit. Diese hätten den Mann kurze Zeit später widerstandslos festgenommen. Es sei niemand verletzt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.