Festnahme nach Einbruchserie: Senior soll seit 2014 Dutzende Einbrüche verübt haben

Würzburg/Heilbronn - Die Kriminalpolizei wirft einem 74-Jährigen bundesweit mindestens 67 Einbrüche vor, davon allein 17 in der Region Mainfranken. Nach einem Einbruch in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) im November 2025 konnten die Kriminalpolizei Würzburg und die Polizei Heilbronn den Verdächtigen über das Tatfahrzeug ermitteln. Anschließend stellten sie Verbindungen zu weiteren Einbrüchen fest.