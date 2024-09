Festnahme: Mann plante Anschlag auf Soldaten in Hof

Ermittler in Bayern haben einen 27 Jahre alten Syrer wegen Anschlagsplänen auf Bundeswehrsoldaten in Oberfranken festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Mann mit zwei Macheten möglichst viele Soldaten in deren Mittagspause in der Innenstadt von Hof habe töten wollen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die entsprechenden Waffen hatte der Verdächtige demnach schon gekauft. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, habe der Mann für seine geplante Tat nach aktuellem Ermittlungsstand am 10. September zwei etwa 40 Zentimeter lange Macheten beschafft.