Festnahme: Mann flüchtet mit Auto von Oberpfalz bis Tschechien

Nach mehreren Kilometern sei er in der tschechischen Stadt Nyrsko mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer geprallt. Der 38-jährige Fahrer sei dabei am Bein verletzt worden. Er habe noch versucht, wegzulaufen, es aber nach wenigen Metern aufgegeben und sei festgenommen worden. Der Mann kam in ein tschechisches Gefängnis, wo er auf seine Auslieferung nach Deutschland wartet.