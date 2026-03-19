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  4. Mann flüchtet mit Auto von Oberpfalz bis Tschechien

Festnahme Mann flüchtet mit Auto von Oberpfalz bis Tschechien

Eine rasante Fluchtfahrt eines 38-Jährigen in einem gestohlenen Auto endet in Tschechien – an einer Gartenmauer. Was die Polizei berichtet.

Festnahme: Mann flüchtet mit Auto von Oberpfalz bis Tschechien
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Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Neukirchen beim Heiligen Blut (dpa/lby) - Mit einem gestohlenen Auto hat sich ein Mann eine riskante Verfolgungsfahrt von der Oberpfalz nach Tschechien geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Wagen im Landkreis Cham bei Neukirchen beim Heiligen Blut kontrollieren. Bei der anschließenden Flucht sei der 38-jährige Fahrer unter anderem auf der Gegenspur gefahren, wodurch ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark bremsen musste.

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Nach mehreren Kilometern sei er in der tschechischen Stadt Nyrsko mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer geprallt. Der 38-jährige Fahrer sei dabei am Bein verletzt worden. Er habe noch versucht, wegzulaufen, es aber nach wenigen Metern aufgegeben und sei festgenommen worden. Der Mann kam in ein tschechisches Gefängnis, wo er auf seine Auslieferung nach Deutschland wartet.