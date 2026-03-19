Neukirchen beim Heiligen Blut (dpa/lby) - Mit einem gestohlenen Auto hat sich ein Mann eine riskante Verfolgungsfahrt von der Oberpfalz nach Tschechien geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Wagen im Landkreis Cham bei Neukirchen beim Heiligen Blut kontrollieren. Bei der anschließenden Flucht sei der 38-jährige Fahrer unter anderem auf der Gegenspur gefahren, wodurch ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark bremsen musste.
Festnahme Mann flüchtet mit Auto von Oberpfalz bis Tschechien
dpa 19.03.2026 - 08:57 Uhr