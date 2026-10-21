Festnahme in Nürnberg: Streit um Bezahlung - Gast sticht Bar-Betreiberin nieder

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen eines Streits ums Zahlen für Getränke hat ein Gast die Betreiberin einer Nürnberger Bar niedergestochen. Der 31-Jährige sei mit einem Angestellten in dem Lokal aneinandergeraten, weil er weitere Getränke bestellen wollte und man sich nicht mit Blick auf die Bezahlung habe einigen können, teilte die Polizei mit. Nach einer Rangelei der beiden Männer habe der 31-Jährige die Betreiberin plötzlich mit einem Messer angegriffen und schwer am Oberkörper verletzt.