Festnahme in Augsburg Mutmaßlicher IS-Anhänger aus dem Irak in Abschiebehaft

Augsburg - Die Polizei hat in Bayern einen 37 Jahre alten mutmaßlichen Anhänger der islamistischen Terrororganisation IS in Abschiebehaft genommen. Der Mann wurde bereits am Mittwoch festgenommen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete. Grundlage war ein Haftbefehl des Augsburger Amtsgerichts zur "Sicherung der Abschiebung". Die "Welt" hatte zuvor berichtet, der Mann habe den Augsburger Christkindlesmarkt ausgespäht und dort Fotos gemacht.