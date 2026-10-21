Augsburg (dpa/lby) - Ein Mann hat in Augsburg mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und dabei Bargeld sowie Zigaretten verlangt. Der 25-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber kurz darauf festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei den Vorfällen am Dienstagabend niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht weitere Menschen, die der Mann ebenfalls bedroht haben könnte.