Festnahme in Augsburg: Herrmann: Keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne

Behörden wurden durch Social-Media-Beiträge aufmerksam

Der 37 Jahre alte Iraker war laut Polizei am Mittwoch festgenommen worden und sitzt inzwischen in Abschiebehaft. Laut Herrmann wurde die Abschiebehaft zur Gefahrenabwehr angeordnet. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittle in dem Fall. Details zu den Vorwürfen gegen den Mann nannte der Minister nicht.