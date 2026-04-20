Festnahme durch Bundespolizei: Ohne Ticket und Ausweis im ICE - Mann jetzt in U-Haft

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann ist an einem Abend zweimal ohne gültiges Ticket und ohne Ausweis im ICE gefahren - nun befindet sich der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Er sei von der Bundespolizei festgenommen worden, teilten die Beamten mit.
Gleich zweimal an einem Abend wird ein Mann ohne Ticket und ohne Ausweis im ICE erwischt. Beim ersten Mal darf er die Polizeiwache wieder verlassen, doch beim zweiten Mal wird es ernst für ihn.
Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann ist an einem Abend zweimal ohne gültiges Ticket und ohne Ausweis im ICE gefahren - nun befindet sich der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Er sei von der Bundespolizei festgenommen worden, teilten die Beamten mit.
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Am Sonntagabend soll der Mann zunächst im ICE von Erfurt nach Nürnberg erwischt worden sein. Die Bundespolizei klärte am Nürnberger Hauptbahnhof seine Identität und ließ ihn wieder gehen. Kurze Zeit später soll er erneut ohne Ticket und ohne Ausweis in einem anderen ICE in Richtung München kontrolliert worden sein. Die Bundespolizei nahm ihn am Bahnhof in Ingolstadt fest.
Der Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg verhängte am Montagvormittag Untersuchungshaft. Aus der Vergangenheit war der 28-Jährige wegen anderer Eigentums- und Gewaltdelikte bereits bekannt, zudem lag gegen ihn eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Erschleichen von Leistungen vor.