Festnahme durch Bundespolizei: Ohne Ticket und Ausweis im ICE - Mann jetzt in U-Haft

Am Sonntagabend soll der Mann zunächst im ICE von Erfurt nach Nürnberg erwischt worden sein. Die Bundespolizei klärte am Nürnberger Hauptbahnhof seine Identität und ließ ihn wieder gehen. Kurze Zeit später soll er erneut ohne Ticket und ohne Ausweis in einem anderen ICE in Richtung München kontrolliert worden sein. Die Bundespolizei nahm ihn am Bahnhof in Ingolstadt fest.