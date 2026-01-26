Festnahme bei Übergabe: Mann bemerkt Betrugsmasche - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Hepberg (dpa/lby) - Ein Mann im Landkreis Eichstätt hat einen Betrugsversuch bemerkt und hat dafür gesorgt, dass die Polizei einen Verdächtigen festnehmen konnte. Der 76-Jährige ging zum Schein auf eine Geldforderung ein, wie die Polizei mitteilte.
Mit einem sogenannten Schockanruf versuchen Betrüger einen 76-Jährigen zu einer Kautionszahlung zu bringen. Der Mann steigt darauf ein - jedoch nur zum Schein.
Hepberg (dpa/lby) - Ein Mann im Landkreis Eichstätt hat einen Betrugsversuch bemerkt und hat dafür gesorgt, dass die Polizei einen Verdächtigen festnehmen konnte. Der 76-Jährige ging zum Schein auf eine Geldforderung ein, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Betrüger setzten den Mann in Hepberg demnach am Freitag mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck. Sein Sohn hätte einen tödlichen Unfall verursacht und nur eine Kaution könne verhindern, dass er verhaftet würde, hieß es. Der Senior erkannte den Angaben zufolge die Betrugsmasche jedoch und seine Frau informierte die Polizei. Polizisten hätten das Telefonat verfolgt und der 76-Jährige habe den Tätern 250.000 Euro Bargeld und Münzen in Aussicht gestellt.
Bei der Übergabe wartete bereits eine zivile Streife auf den Abholer und nahm einen 40 Jahre alten Verdächtigen fest. Der Mann befindet sich laut Polizeiangaben in Untersuchungshaft.