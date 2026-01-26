Festnahme bei Übergabe: Mann bemerkt Betrugsmasche - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Betrüger setzten den Mann in Hepberg demnach am Freitag mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck. Sein Sohn hätte einen tödlichen Unfall verursacht und nur eine Kaution könne verhindern, dass er verhaftet würde, hieß es. Der Senior erkannte den Angaben zufolge die Betrugsmasche jedoch und seine Frau informierte die Polizei. Polizisten hätten das Telefonat verfolgt und der 76-Jährige habe den Tätern 250.000 Euro Bargeld und Münzen in Aussicht gestellt.