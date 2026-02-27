 
Festnahme "Auf alt gemacht" - 91-Jähriger legt Betrüger herein

Ein falscher Polizist ruft einen Senior in Mittelfranken an - in der Hoffnung auf reiche Beute. Doch der 91-Jährige dreht den Spieß um. Und dafür legt er sich richtig ins Zeug.

Festnahme: Auf alt gemacht - 91-Jähriger legt Betrüger herein
Der 91-Jährige tat laut eigenem Bekunden am Telefon so, als sei er ein "älterer Mann". (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Ansbach (dpa/lby) - Ein 91-Jähriger hat in Mittelfranken Telefonbetrüger hereingelegt und damit eine Festnahme ermöglicht. Der Senior habe gegenüber der Polizei betont, er habe sich für die Täuschung der Kriminellen richtig ins Zeug gelegt, teilten die Beamten mit. Er habe am Telefon so getan, als sei er ein "älterer Mann", gab der 91-Jährige zu Protokoll. Er habe seine "Stimme verstellt, gestottert und auf gebrechlich und alt gemacht".

Den Betrügern erzählte er laut Polizei, dass er Goldmünzen zu Hause habe - obwohl das gar nicht der Fall war. Als wenige Minuten später der falsche Polizist die Münzen entgegennehmen wollte, hatte der 91-Jährige längst die echte Polizei gerufen. 

Die Beamten nahmen daraufhin einen 17-Jährigen fest, der mutmaßlich von den Betrügern als Abholer eingesetzt wurde. Er wurde seinen Eltern übergeben - es wird aber weiter wegen versuchten Betrugs gegen den Jugendlichen ermittelt.