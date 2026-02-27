Festnahme "Auf alt gemacht" - 91-Jähriger legt Betrüger herein

Ansbach (dpa/lby) - Ein 91-Jähriger hat in Mittelfranken Telefonbetrüger hereingelegt und damit eine Festnahme ermöglicht. Der Senior habe gegenüber der Polizei betont, er habe sich für die Täuschung der Kriminellen richtig ins Zeug gelegt, teilten die Beamten mit. Er habe am Telefon so getan, als sei er ein "älterer Mann", gab der 91-Jährige zu Protokoll. Er habe seine "Stimme verstellt, gestottert und auf gebrechlich und alt gemacht".