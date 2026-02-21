Festnahme am Geburtstag Was Großbritannien über den Andrew-Skandal denkt

Die Erwartungen an die Royals

William und Kate haben sich persönlich noch nicht zu Andrew geäußert. Dem Vernehmen nach haben sie den König in jeder Hinsicht bei dessen Vorgehen unterstützt. "Ich glaube, William übernimmt immer mehr die Zügel, um bereit zu sein, wenn er übernimmt. Ich denke, dass sich wahrscheinlich vieles ändern wird", zitiert die Nachrichtenagentur PA ein in Norfolk, dem Wohnort von Andrew, spazierendes Pärchen. Das sprach der Agentur zufolge von einer "ziemlich brutalen" Nachricht des Königs.

Eine andere Passantin erwartet ein gewisses Verhalten von Mitgliedern der Royal Family. "Es gibt eine Verantwortung und eine Pflicht, und man erwartet von ihnen, dass sie diese ehren und ehrenhaft sind. Wenn man dann solche Dinge über ein Mitglied der königlichen Familie hört, dreht sich einem der Magen um." So wie damals, unter Queen Elizabeth II., sei es nicht mehr: "Es gibt nicht mehr dieselbe Ehrerbietung."

In Windsor, wo die Polizei am Freitag die luxuriöse Royal Lodge, Andrews früheren Wohnsitz, durchsuchte, sagt ein Passant, niemand könne sagen, was die Königsfamilie von Andrews Verwicklungen in den Epstein-Skandal gewusst habe. "Aber ich glaube, sie haben alles getan, um sich von ihm zu distanzieren."

Dieser Meinung sind jedoch nicht alle. Die Königsfamilie hätte früher auf die Vorwürfe gegen Andrew reagieren sollen, meint ein Anwohner. "Sie haben viel zu lange gewartet." Ein anderer richtet wiederum ein paar lobende Worte Richtung Charles: "Sein Bruder, der König, ist sehr diplomatisch. Das ist genau das, was man von ihm erwarten würde. Er ist immer sehr akribisch und vorsichtig mit dem, was er sagt."