München/Landshut (dpa/lby) - Ein wegen des versuchten Mordes an seiner Tochter gesuchter Verdächtiger ist bei der Einreise nach Deutschland am Münchner Flughafen festgenommen worden. Der 28-jährige Deutsch-Afghane sei daraufhin am Dienstag dem Amtsgericht in Landshut vorgeführt worden und in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Bundespolizei mit. Die Kripo ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft weiter.