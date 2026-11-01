Löbau (dpa/sn) - Bei einem Streit ist ein 50 Jahre alter Mann in Löbau (Landkreis Görlitz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am späten Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Am nächsten Morgen wurde ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Angaben zur Art der Verletzungen und den Hintergründen machte die Polizei vorerst nicht. Der Verdächtige wurde positiv auf Cannabis getestet. Die Ermittlungen laufen.