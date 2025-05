Simbach am Inn (dpa/lby) - Im Zimmer eines 17-Jährigen hat die Polizei im niederbayrischen Simbach am Inn eine Marihuana-Zucht gefunden. Bei einer Durchsuchung stießen Beamte der Grenzpolizei auf 15 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, wie es in einer Mitteilung hieß. Zudem stellten sie bereits getrocknetes Marihuana, eine geringe Menge Amphetamin und zwei Messer sicher.