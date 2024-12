Festliche Geschäfte: Viele Touristen, gute Umsätze: Weihnachtsmärkte zufrieden

"Bewährte Kombination"

In München wurden auf den Christkindlmärkten sogar 3,1 Millionen Besucher gezählt. Marktchef Clemens Baumgärtner erinnerte an zahlreiche Attraktionen in den vergangenen vier Wochen: "Unsere bewährte Kombination aus einem attraktiven Warenangebot, süßen und herzhaften Schmankerln sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm haben den Christkindlmarkt erneut zu einem großartigen Erfolg gemacht", betonte er. "Viele unserer vorweihnachtlichen Angebote sind sehr erfolgreich: Die Himmelwerkstatt, der Krampuslauf, Adventsmusik vom Rathausbalkon und nicht zuletzt das inklusive Singen unterm Christbaum."