„Herr Minister, merken Sie sich nur zwei Schulen in Thüringen und das sind die Grundschule Fambach und die Musikschule Schmalkalden. “ So begrüßte vor Jahren die ehemalige Leiterin der Grundschule Fambach, Christina Hildebrandt, den damaligen Kultusminister des Freistaates, Christoph Matschie, bei einer Präsentation der Fambacher Instrumentalklassen zu einer Weiterbildung für Grundschulpädagogen auf dem Campus der Universität Erfurt. Natürlich mit einem Augenzwinkern – aber eben voller Begeisterung für ein musikalisches Grundschulprojekt, das im Thüringen der 2000er Jahre ein Alleinstellungmerkmal genoss.