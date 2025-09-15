Die erste urkundliche Erwähnung des Bergdorfs Steinbach datiert auf den 10. August 1330; der Ort selbst ist damit 695 Jahre alt. Die Errichtung einer ersten Holzkapelle in Steinbach im Jahr 1425 ist ebenfalls urkundlich belegt. Anlass für die evangelische Kirchgemeinde, dieses Jubiläum sowie den Abschluss der notwendigen Sanierungsarbeiten an und in der nach einem Brand im Jahr 1733 drei Jahre später neu errichteten Barockkirche mit einem Festjahr und verschiedenen Veranstaltungen würdig zu begehen und „600 Jahre Kirche in Steinbach“ zu feiern.