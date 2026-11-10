Zum Inszenieren einer Festatmosphäre brauchte es am späten Samstagnachmittag im vollbesetzten Saal der Musikschule nur wunderbar gestaltete Musik und in Gästegrußworten reichlich gezolltes Lob, für all das, was den Landesverband Thüringen der Tonkünstler als Interessenvertretung Musikschaffender in drei Jahrzehnten ehrenamtlicher Tätigkeit auszeichnet. Mitglieder und Schüler der DTKV- Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Thüringen gestalteten ein hochkarätiges musikalisches Programm. Den „Tonkunstreigen“ begann Elizabeth Bukia aus Weimar am Flügel mit Schuberts „Impromptu op. 90 Nr.3“.