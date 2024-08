Das Blasorchester Ilmenau e.V. blickt in diesem Jahr auf sein 130-jähriges Bestehen zurück. Eine stolze Zahl an Jahren, in denen es eine sehr unterschiedliche Entwicklung des Orchesters gab, findet auch Bernd Knoth, der langjährige erste Vorstand des Ilmenauer Blasorchester-Vereins. So gab es am Sonntag ein Festkonzert mit befreundeten Blasmusiken und Tanzgruppen, unter anderem aus Wölfis, Oehrenstock, Steinbach, Elgersburg.