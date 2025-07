Festivalsaison Frauen im Rap: Zu viel, zu laut, zu sexy, zu soft?

Viele Künstlerinnen in der deutschen Szene kennen diese Schablonen. Schauspielerin und Rapperin Zsá Zsá bringt es auf den Punkt: "Alle Sachen, die Männer edgy oder real machen, werden bei Girls eher als Schwäche ausgelegt", sagt sie. Obwohl sie längst ihre eigene Stimme gefunden hat, trifft sie immer wieder auf Kritik – etwa wegen Songzeilen über Beziehungen. Während Männer über Gewalt, Sex oder Kontrollverlust rappen und das als Kunstfreiheit gilt, erleben Frauen Shitstorms. Sie geht damit humorvoll um: "Ich mach' einfach, was ich will, sag, was ich will – und seh dabei cute aus."