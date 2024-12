Nürburg/Nürnberg - Die US-amerikanische Metal-Band Korn wird im kommenden Jahr auf den Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten. Auf der Bühne in der Eifel werden zudem die Rock-Bands Weezer und Bullet for my Valentine sowie Rapper Kontra K stehen, wie der Veranstalter mitteilte. Die Bands spielen zeitversetzt auch beim Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg.