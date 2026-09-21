Dresden - Heinrich Schütz (1585-1672) gibt in mitteldeutschen Landen weiter den Ton an. Unter dem Titel "Spurensuche. Anstoß und Aufbruch" möchte das Musikfestival zu Ehren des Barockkomponisten vom 2. bis 11. Oktober zahlreiche Live-Erlebnisse zwischen Alter und Neuer Musik bieten, teilte der Veranstalter Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (MBM) mit. Konzertorte sind Dresden, Bad Köstritz, Gera, Weißenfels und Zeitz. Rund 40 Veranstaltungen sollen die Musik von Schütz nicht als museales Erbe, sondern als lebendigen Kosmos zeigen.