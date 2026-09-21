Welche Spuren hinterließ Heinrich Schütz?

Auf dem Programm stehen Konzerte, Vorträge, Ausstellungen und Führungen ebenso wie musikalische Gottesdienste und Vespern, hieß es. "Die Ausgangsfrage für die Programmgestaltung war das Schlagwort Rezeption", sagte der Cembalist und Interimsintendant des Festivals Gerd Amelung. "Welche Spuren hat am Ende jemand hinterlassen? Wie geht die Nachwelt mit dem um, was er oder sie zu Lebzeiten fabriziert hat?" Das Musikfest wolle der Frage nachgehen, wie "heutig" Heinrich Schütz sei.