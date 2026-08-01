Festival Zehntausende feiern zu Techno beim Nature One

Nach mehreren verregneten Ausgaben freuten sich die Veranstalter, das Event bei "bestem Festivalwetter" ausrichten zu können. Trotz möglicher Hitzewellen im Sommer wollen die Veranstalter bei der traditionellen Ausrichtung am ersten Augustwochenende bleiben. "Ein Verlegen in den Herbst ist nicht praktikabel, da die nächtlichen Temperaturen dann deutlich niedriger sind und das Veranstaltungserlebnis sowie die technische Planung stark beeinträchtigt würden", teilte ein Sprecher mit. Stattdessen wolle man die Schutzmaßnahmen kontinuierlich an veränderte Wetterlagen anpassen.