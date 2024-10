Festival "Vielfalt im Kino" - Hofer Filmtage starten

In diesem Jahr gibt es besonders viele Dokumentarfilme im Programm - was keine Absicht gewesen ist, wie Schaumann versicherte: Die Entscheidung bei mehr als 2.000 Einreichungen falle jedes Jahr schwer. "Möglicherweise liegt es an den Kostenstrukturen, dass besonders viele Dokumentarfilme eingereicht werden. Sowieso finde ich Dokumentarfilme immer so spannend, weil sie noch näher am Leben dran sind. Ich liebe Kino - und letztendlich sind es ja die Geschichten, die auf der Leinwand erzählt werden. Ob das jetzt ein Dokumentarfilm ist und ein Spielfilm, ist dann für mich sekundär. Kino muss nachhaltig wirken."