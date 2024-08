Im vorigen Jahr hatten heftige Regenfälle das Gelände auf dem ausgetrockneten See in einen Sumpf aus dickem Schlamm verwandelt. Autos drohten steckenzubleiben, tagelang durften nur Notfahrzeuge das Gelände befahren oder verlassen. Zehntausende saßen am Ende des Festivals tagelang fest, nachdem die Veranstalter die Zufahrtsstraße in der entlegenen Region gesperrt hatten. Einige Besucher wanderten kilometerweit zu Fuß durch den zähen Schlamm, um Straßen außerhalb des Geländes zu erreichen und von dort aus nach Hause zu kommen.