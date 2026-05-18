Festival: Tschaikowski zum Auftakt des Ekhof-Festivals 2026

Gotha (dpa/th) - Zu Beginn des Ekhof-Festivals in Gotha sollen in diesem Jahr Töne von Peter Tschaikowski erklingen. Das Werk "Souvenir de Florence", das nur selten auf Konzertpodien zu hören sei, werde von der Thüringen Philharmonie und dem international bekannten Cellisten Alexey Stadler aufgeführt, teilte die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit. Mit dem Kammerkonzert wird das Festival am Samstag (23. Mai) im historischen Ekhof-Theater auf Schloss Friedenstein eröffnet. Es dauert bis zum 4. Oktober.