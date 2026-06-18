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  4. Festivalauftakt: Kinder erschaffen papierne Fantasiewelt

Festival «Theater der Welt» Festivalauftakt: Kinder erschaffen papierne Fantasiewelt

18 Tage lang präsentieren sich Theaterproduktionen aus aller Welt in Chemnitz. Von einer Fantasiewelt aus Papier über indigene Stimmen bis zum Eintauchen in virtuelle Welten - das wird geboten.

Festival «Theater der Welt»: Festivalauftakt: Kinder erschaffen papierne Fantasiewelt
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Im Chemnitzer Opernhaus wird das Festival "Theater der Welt" mit dem Musiktheaterstück "Split Tooth: Saputjiji" der Kanadierin Tanya Tagaq eröffnet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Vom Kulturhauptstadtjahr zum großen Theaterfest: 18 Tage lang ist Chemnitz nun Schauplatz des Festivals "Theater der Welt". Zum Auftakt am Donnerstag hatten zunächst die Jüngsten das Sagen. In der Hartmannfabrik wird Papier geknüllt, gerissen und neu zusammengeklebt zu Tieren, Kostümen und fantasievollen Pflanzen. "Paper Planet" heißt das interaktive Projekt des Polyglot Theatre aus Australien, das über mehrere Tage hinweg einen Wald aus Papier und Karton entstehen lässt. Der soll von Tag zu Tag wachsen. 

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Mehr als 30 internationale Theaterproduktionen werden bis 5. Juli in der Stadt präsentiert: von der Pop-Oper "Nkoli: A Fierce & Fabulous Life" über den Anti-Apartheid-Aktivisten Simon Nkoli über die tschechische Produktion "Amadoka", die eine Romantrilogie zu einem Jahrhundert ukrainischer Geschichte aufgreift. Auch Figurentheater, Performances und eine Produktion, bei der Zuschauer mittels VR-Brille in eine künstliche Welt eintauchen, sind zu erleben. 

Intendant: Festival schafft "Metropolgefühl" 

"Das Festival hat eine große Strahlkraft", sagt Intendant Christoph Dittrich - zugleich Generalintendant des gastgebenden Chemnitzer Theaters. Neben einer großen Nachfrage aus der Stadt und der Region selbst gebe es sehr viele überregionale Anfragen und Buchungen. In den kommenden Tagen würden Menschen aus vielen Ländern die Stadt bunt und vibrierend machen, betonte Dittrich und sprach von einem "Metropolgefühl" für Chemnitz.

Die offizielle Eröffnung war am Abend im Opernhaus geplant. Die Deutschlandpremiere von "Split Tooth: Saputjiji" der Sängerin und Autorin Tanya Tagaq verbindet den Angaben nach Motive aus ihrem autobiografischen Roman mit Kompositionen aus ihrem aktuellen Album. Das Stück steht zugleich für den Schwerpunkt des Festivals auf indigene Stimmen und Perspektiven. 

"Theater der Welt" gilt als eines der wichtigsten internationalen Theaterfestivals in Deutschland. Es findet alle drei Jahre statt. Zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach 2023 die Gastgeber gewesen.