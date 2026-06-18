Chemnitz (dpa/sn) - Vom Kulturhauptstadtjahr zum großen Theaterfest: 18 Tage lang ist Chemnitz nun Schauplatz des Festivals "Theater der Welt". Zum Auftakt am Donnerstag hatten zunächst die Jüngsten das Sagen. In der Hartmannfabrik wird Papier geknüllt, gerissen und neu zusammengeklebt zu Tieren, Kostümen und fantasievollen Pflanzen. "Paper Planet" heißt das interaktive Projekt des Polyglot Theatre aus Australien, das über mehrere Tage hinweg einen Wald aus Papier und Karton entstehen lässt. Der soll von Tag zu Tag wachsen.