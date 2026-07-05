Festival Rund 17.000 Gäste besuchen "Theater der Welt" in Chemnitz

Der große Publikumszuspruch sei für ihn keine Überraschung gewesen, Chemnitz habe sich schon als Kulturhauptstadt Europas 2025 als weltoffene Stadt gezeigt, erklärte Stefan Schmidtke, einer der drei Festival-Intendanten. Zum Ausklang war am Sonntagabend eine Party im Festivalzentrum am Spinnbau geplant, die bis in die frühen Morgenstunden dauern sollte.