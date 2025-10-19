25 Jahre voller Konzerte, Lesungen, Kunst, Filmvorstellungen und Diskussionen – Kurz gesagt, einer geballten Ladung Kultur. Zu ihrem Jubiläum hat der Verein Provinzkultur versucht, all das zu fassen zu bekommen und nun eine Ausstellung eröffnet. In der kleinen Galerie im Congress Centrum können Besucher das Programm jeden Provinzschreis seit der Premiere 2001 betrachten, alte Autogrammkarten und Gästebucheinträge von Künstlern ansehen und Erinnerungen zu den zahlreichen Fotos und Zeitungsartikeln über alte Zeiten austauschen.