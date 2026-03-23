Festival Meiningen Jonas Weber ist offen, kreativ, nett

Marke von der Jonas-Weber-Zentrale bestätigen lassen

Die Marke Jonas Weber indes darf nur führen, wer dies von der Jonas-Weber-Zentrale bestätigt bekommt. Wie die Wurst, die es jetzt unter diesem Namen in Meiningen gibt – Motto: Frei von der Leber weg – Meiningen is(s)t zusammen.

Wie bei allen Vorstellungen der Reihe „Woche der jungen Regie“ gab es für die Besucher im Anschluss die Möglichkeit, mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Anfangs sei gar nicht von Theaterspielen die Rede gewesen

Was war die Motivation für euch, bei diesem Projekt mitzumachen, wurden sie gefragt. „Anfangs war gar nicht von Theaterspielen die Rede. Ich dachte, dies sei eine wissenschaftliche Untersuchung. Erst im Laufe unserer Gespräche hat sich das so entwickelt.“

Eine weitere Frage: „Habt ihr eine Botschaft, die ihr vermitteln wollt?“ Darauf ganz klar: „Dazu war gar keine Zeit, um eine gemeinsame Botschaft zu finden. Es ist viel Improvisation dabei, und das bei jeder weiteren Vorstellung.“

Und weiter in der Fragerunde: „Gab es mal die Idee, eine Frau mit ins Programm aufzunehmen, die euch interviewt und eure Gemeinsamkeit damit durcheinander wirbelt und alles infrage stellt?“ Das schon, gaben die acht Darsteller gleichen Namens zu, dies sei aber recht schnell verworfen worden.

Weiter bestanden die acht Namensvettern darauf, dass sie zwar einzigartig sind, jedoch auch austauschbar. Und sie blieben sich in ihrer Art treu: Auf so manch ernst gemeinte Frage – was sie alles gemeinsam haben – antworteten sie nur: Unsere Vornamen.

Infos zum Festival

Restkarten

gibt noch Restkarten für die Gastspiele in der „Woche der jungen Regie“ zum Georgjahr in den Kammerspielen am Staatstheater Meiningen. Dienstag, 24. März, 19.30 Uhr, „Aileen“. Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr, „Die Hölle ist leer“. Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr, „Keine Hoffnung, Baby!“

Einführungen:

45 Minuten vor Vorstellungsbeginn jedes Gastspiels findet eine Stückeinführung im Rahmen eines Gesprächs mit dem Regieteam der jeweiligen Produktion statt.

Ein Publikumsgespräch

findet im Anschluss an jedes Gastspiel mit den Beteiligten der Produktion statt.

Die öffentliche Diskussion und Preisverleihung findet am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr statt, und ab 22.30 Uhr ist Partytime bei freiem Eintritt im Foyer der Meininger Kammerspiele angesagt.