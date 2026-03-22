Dass die Künstliche Intelligenz mit den Daten eines Menschen einen Avatar schaffen kann, mit dem man in Kontakt treten kann, ist längst eine Vermarktungsstrategie. „Digital Afterlife-Industry“ (Industrie für digitales Leben nach dem Tod) nennt sich der schnell wachsende Wirtschaftszweig, der die neuen Technologien nutzt,um die Präsenz verstorbener Menschen zu simulieren und damit für Angehörige zu verlängern. Die Trauer um einen geliebten Menschen ist so im hart umkämpften Geschäft durchaus ein Potenzial, aus dem sich richtig Gewinn ziehen lässt.