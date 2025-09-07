Festival: Kunstfest Weimar zieht erneut Tausende Besucher an

Was Hemke seinen Nachfolgerinnen rät

Für Hemke war es das letzte Kunstfest unter seiner künstlerischen Leitung, die er seit 2019 innehat. Künftig wird er künstlerischer Leiter am Theater Vorpommern. Seinen beiden Nachfolgerinnen Katharina Germo und Juliane Hahn rate er, weiter in die Breite zu wirken. Das bedeute nicht nur Qualität, sondern auch Quantität bei den Veranstaltungen. "Die Fülle ist auch Teil des Erfolges."