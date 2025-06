Festival-Jubiläum Was man zu 30 Jahre Rock im Park wissen muss

Rock im Park ist über die Jahre nicht nur größer, sondern auch teurer geworden - wie viele andere Festivals und Konzerte auch. In der ersten Preisstufe kostet das Ticket für das Wochenende in diesem Jahr 248 Euro. "Die Gagen großer Acts, aber auch technische Anforderungen, Personal- und Produktionskosten haben sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht", erläutert Adolph. So seien seit der Pandemie die Produktionskosten um 30 Prozent gestiegen.